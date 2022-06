Jaf cum nu s-a mai vazut: talharit de trei ori in 24 de ore. La final, hotii l-au tuns cu cutitul, ca pe oi

Trei pustani din Cotnari au intrat peste un om in casa, pentru a-l jefui. Nemultumiti de prada, au revenit in scurt timp. A doua zi, au atacat din nou. In afara de pedepsele stabilite de judecatori, nu au castigat mare lucru.Pe 4 februarie, Bogdan B., David G., minori si un al treilea baiat, in varsta de doar 13 ani, au intrat in curtea casei lui G.T. Au fortat usa casei si au navalit peste barbat lovindu-l si cerandu-i sa le dea banii. Fiind refuzati, l-au controlat in buzunare, gasind doar ... citeste toata stirea