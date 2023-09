Noi amanunte in cazul jafului de la Complexul ERA Park din Valea Lupului, unde hotii au furat o suma mare de bani, prin acoperis. Firma de paza care asigura protectia complexului a pierdut contractul, venind o alta noua. Culmea, noua firma a angajat aceeasi paznici de la vechea firma. Iar acestia vor lucra, de asemenea, in trei ture de zi.Patronii complexului au considerat ca in cazul acestui jaf, cat si a celuilalt de la Altex, din anul 2015, paznicii se fac vinovati de patrunderea hotilor ... citeste toata stirea