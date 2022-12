Jair Bolsonaro, presedintele in exercitiu al Braziliei, a gratiat mai multi politisti condamnati pentru masacrul dintr-o inchisoare in 1992

Presedintele in exercitiu al Braziliei, Jair Bolsonaro, a gratiat agenti ai fortelor de securitate condamnati pentru crime comise in urma cu peste 30 de ani, iar decretul sau se aplica, potrivit expertilor juridici, celor responsabili de masacrul dintr-o inchisoare in 1992, relateaza AFP.Decretul prezidential acorda traditionala gratiere de Craciun, printre altele, agentilor condamnati pentru infractiuni in exercitiul functiei in urma cu mai bine de trei decenii, care "nu au fost considerate ... citeste toata stirea