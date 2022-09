Moldovenii de peste Prut vin zilnic cu noaptea in cap si se aseaza la intrarea in sediul institutiei de pe bulevardul Primaverii.Astazi dimineata sunt cu sutele: unii au fost adusi cu microbuzele, altii au venit cu masini Mercedes. Angajatii de la Pasapoarte vor avea o luna plina deoarece este perioada concediilor in Italia.Unii dintre moldoveni au ... citeste toata stirea