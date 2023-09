Intrarea in Iasi prin Bucium se face tot mai greu.Se aduna tot mai multe masini, iar coada a crescut constant in ultimele saptamani: Astazi, de exemplu coada se intindea dincolo de Plopii fara sot pe sensul de intrare in Iasi."Stau la intrarea in Iasi si merg zilnic la serviciu prin Bucium, ca nu am alta cale. Saptamana trecuta stateam in trafic 15-20 de minute pana la pod. De luni incoace fac, 20, 25, 40 de minute. Este bataie de joc", a scris Valentin pe retele de socializare.Jalea auto ... citeste toata stirea