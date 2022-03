Jandarmii ieseni au donat sange

Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane a demarat o campanie de donare de sange la nivel national. Astfel, in aceasta saptamana, mai multi jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Iasi au fost prezenti la Centrul Regional de Transfuzie din Iasi pentru a dona sange. "In contextul lipsei tot mai acute de sange, constienti de importanta pe care o are o initiativa de acest fel, jandarmii doresc sa isi aduca aportul la salvarea de vieti omenesti si la completarea rezervei de ... citeste toata stirea