Jandarmii si carabinierii s-au antrenat, impreuna, la Iasi

andarmiiieseni,in cooperare cu carabinierii din Republica Moldova, au participat la un exercitiu de antrenament, carea constat in asigurarea pazei si protectiei unui transport de valori importante, cu caracter tranfrontalier. In cadrul scenariului a fost introdus un atac a acestui transport.Exercitiulface parte dintr-un proiect finantat de Uniunea Europeana in cadrul unui program comun de cooperare intre Romania si Republica Moldova si are drept scop pregatirea personalului celor doua ... citeste toata stirea