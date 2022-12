Joe Biden ii scrie sotiei sale Jill un poem la fiecare Craciun

Jill Biden, sotia presedintelui SUA, a dezvaluit in talk show-ul actritei Drew Barrymore ca Joe Biden ii face cadou un poem la fiecare Craciun.Drew Barrymore, care gazduieste un talk show difuzat pe YouTube, "The Drew Barrymore Show", a mers sa cunoasca cuplul prezidential la Casa Alba."In fiecare an, imi ofera o poezie", a dezvaluit Jill Biden, intrebata despre cadourile pe care le primeste de la sotul ei de Craciun. "Are o carte, pe care mi-a cumparat-o si in fiecare an scrie o poezie in ... citeste toata stirea