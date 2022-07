Jucatoare din top 100 WTA vin la BCR Iasi Open. Kristina Mladenovic, cel mai important nume international

Municipiul Iasi gazduieste al doilea turneu important de tenis din aceasta vara. Nume importante din tenisul mondial vor lupta in perioada 1-7 august pentru trofeu, la Ciric. Romania va avea din acest an un puternic turneu de tenis feminin, care se va desfasura la Iasi. La putin timp dupa incheierea editiei a treia a turneului ATP Challenger 100 "Concord Iasi Open", Baza Sportiva Ciric va gazdui, in prima saptamana a lunii august, editia inaugurala a turnului WTA 125 BCR Iasi Open.Evenimentul, ... citeste toata stirea