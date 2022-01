Judecarea dosarului Skoda, in care inculpat este primarul Chirica, incepe saptamana viitoare

S-a stabilit data de incepere a judecatii in dosarul Skoda. Vineri, 11 februarie, actualul primar al Iasului, Mihai Chirica, dar si fostul edil, Gheorghe Nichita, sunt asteptati sa se prezinte in fata instantei in calitate de inculpati, acuzati de abuz in serviciu.Alaturi de ei vor fi judecati, tot pentru abuz in serviciu, si Dumitru Tomorug, fostul directorul tehnic al Primariei, Doina Florescu, fosta sefa a serviciului juridic din Palatul Roznovanu, si Costica Chisca, fost sef al ... citeste toata stirea