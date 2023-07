Judecatoarea Ancuta Blanariu (foto) de la Judecatoria Iasi, fosta candidata la CSM, a scapat destul de ieftin in dosarul in care a fost trimisa in judecata disciplinara de Inspectia Judiciara. Afirmam acest lucru avand in vedere acuzatia extrem de grava adusa judecatoarei Blanariu, si anume "exercitarea functiei cu rea-credinta sau grava neglijenta".Sectia pentru judecatori a CSM in materie disciplinara a dispus miercuri, 12 iulie 2023, sanctionarea Ancutei Blanariu cu retrogradarea din ... citeste toata stirea