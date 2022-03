Judecatorii au crescut daunele morale pentru familia muncitorului mort la CET : un milion de lei

Barbatul murise in urma cu 9 ani intr-un accident de munca. Sotia si fiica victimei vor primi cate 525.000 de lei daune moraleJustitia si-a spus ultimul cuvant in privinta unui accident de munca mortal petrecut la CET II Holboca in urma cu 9 ani. Judecatoria nu gasise niciun vinovat printre cei 5 angajati ai Veolia trimisi in judecata, considerand ca responsabilitatea pentru producerea accidentului apartinea exclusiv mortului si, in general, angajatorului. Curtea de Apel s-a pronuntat ... citeste toata stirea