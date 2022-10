Judecatorii au decis care concubin sa stea cu femeia intr-o casa de la Ciurbesti

Magistratii Judecatoriei au hotarat vineri cine este barbatul cu care o ieseanca trebuie sa traiasca. Ei l-au obligat pe actualul concubin al femeii sa plece, pentru a face loc celui vechi. Decizia a fost luata la capatul unui proces de evacuare.Femeia traise cu C.P. timp de 20 de ani, cei doi construindu-si o casa in Ciurbesti. In urma cu patru ani, ei au decis sa vanda casa copiilor, respectiv fiicei lui C.P. si fiului femeii, pastrandu-si totusi dreptul de uzufruct viager, de a locui in ... citeste toata stirea