Judecatorii confirma amenda de 50.000 de lei pentru taierea copacilor de pe marginea drumului din Rediu

O boacana comisa de fosta conducere a Consiliului Judetean va fi platita de actuala. Institutia a fost condamnata definitiv la plata unei amenzi de 50.000 de lei, aplicata de Garda de Mediu dupa taierea unor copaci din zona Rediu.Incidentul s-a petrecut in primavara anului 2020, fiind ocazionat de desfasurarea lucrarilor de reabilitare a drumului judetean Iasi - Suceava. Studiul de fezabilitate intocmit in 2016 identifica 2.260 de copaci de diverse specii aflati in apropierea drumului. ... citeste toata stirea