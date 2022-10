Judecatorii de la Tribunal si de la Curtea de Apel au urmarit un video: unii au spus ca e talharie, altii ca e doar furt

Nici inregistrarile video nu par a fi probe suficient de clare in instanta. Aceeasi inregistrare a unei camere de supraveghere a fost vazuta si interpretata diferit la Tribunal si Curtea de Apel. Diferenta dintre cele doua "lecturi" ale probei video a constat intr-o reducere de doi ani a pedepsei faptasului.Viorel Hulea a fost trimis in judecata in octombrie anul trecut pentru talharie calificata. Procurorii Parchetului de pe langa Judecatorie l-au acuzat pe acesta ca la sfarsitul lunii ... citeste toata stirea