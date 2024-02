Judecatorii i-au dat minimul posibil. Dupa o viata de batai crunte ale tatalui alcoolic si violent, un tanar ajuns la 20 de ani n-a mai rabdat: l-a ucis

Dupa ani de zile in care fusese calul de bataie al unui tata betiv si violent, un tanar a rabufnit si si-a lovit in cateva randuri parintele cu un par. Loviturile au fost date cu suficienta forta cat sa provoace moartea tatalui. Magistratii Tribunalului au retinut in favoarea tanarului toate circumstantele atenuante rezultate si cercetarea judecatoreasca si i-au aplicat o pedeapsa aproape de minimul posibil. Tanarul va ajunge totusi dupa gratii.Andrei Cibotaru a locuit impreuna cu parintii ... citește toată știrea