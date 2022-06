Judecatorii ieseni au mentinut pedepsele pentru membrii gruparii care isi obligau copiii sa fure in Iasi si in Paris

Curtea de Apel Iasi a decis mentinerea pedepselor cu inchisoarea, cuprinse intre 4 ani si 9 ani si 10 luni, stabilite in prima instanta, pentru noua membri ai unei grupari care isi obligau copiii sa fure in Iasi si in Paris.Potrivit unui comunicat DIICOT, instanta a dispus obligarea inculpatilor la plata catre partile civile a unor despagubiri civile cu titlu de daune morale in cuantum de 30.000 lei, confiscarea sumei de 17.398 de euro si obligarea la plata cheltuielilor judiciare in cuantum ... citeste toata stirea