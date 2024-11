Judecatorii ieseni i-au returnat permisul unui sofer mort de beat

* acesta s-a laudat politistilor cu cantitatea de alcool bauta in zorii zilei* legistii l-au contrazis, pretinzand ca, daca ar fi fost asa cum sustine el, ar fi intrat in coma * conducatorul auto a semnat acordul de recunoastere a vinovatiei si a primit un an, dar cu amanarea executarii pedepsei * judecatorii i-au permis chiar si pastrarea carnetului de conducere!In majoritatea covarsitoare a cazurilor, soferii prinsi in ofsaid neaga, initial, ca ar fi consumat alcool. Invoca otetul, ... citește toată știrea