Judecatorii ieseni, mai catolici decat omologii italieni in ce priveste drepturile celui judecat

O ieseanca condamnata in Italia pentru numeroase infractiuni nu poate fi transferata intr-un penitenciar din Romania. Curtea de Apel Iasi a avut obiectii asupra modului in care a fost judecata ieseanca in Italia. Culmea e ca cea care acum sta in inchisoarea Rebibbia din Roma a atacat la Inalta Curte decizia judecatorilor ieseni.Autoritatile italiene incearca sa trimita in Romania o ieseanca pentru a-si executa condamnarea stabilita de autoritatile judiciare din Torino. Italienii au acceptat ... citeste toata stirea