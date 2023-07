Opt tineri au dat ochi cu judecatorii dupa ce au torturat si umilit doi ieseni, pe care ii banuiau de furt. Calvarul celor doi a durat cinci ore. Sederea dupa gratii a celor vinovati va dura ani buni.In seara zilei de 7 decembrie 2021, V.S. tocmai isi termina programul de lucru la o spalatorie auto din satul Balciu, comuna Miroslava, cand in dreptul acestuia a oprit un BMW condus de Cristian Molocea, pe locul din dreapta aflandu-se Daniel Gavrilescu. Cei doi i-au cerut intempestiv lui V.S. sa ... citeste toata stirea