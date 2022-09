Judecatoriile Harlau si Raducaneni intra in renovare

Tribunalul Iasi intentioneaza sa renoveze doua dintre sediile judecatoriilor din subordine, respectiv cele de Harlau si Raducaneni. Cele doua proceduri lansate pe platforma electronica de achzitii publice vizeaza atribuirea contractelor de proiectare si executie a lucrarilor de reparatii capitale, consolidare si modernizare.Cladirea Judecatoriei Harlau, construita in 1963 pe trei niveluri, are o suprafata desfasurata de 676 mp, in vreme ce la Raducaneni sediul principal dateaza din 1974, iar ... citeste toata stirea