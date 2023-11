Numarul celor care au acceptat sa faca compromisul intre a sta in localitatea de domiciliu dar a nu avea serviciu sau a face zilnic naveta in alta localitate sau chiar in alt judet a crescut cu peste 300.000 de oameni arata datele Institutului National de Statistica, care a publicat vineri rata somajului in Romania: 5,8% la barbati, 4,9% la femei si 22,3% in randul tinerilor.Potrivit datelor INS, aproape doua milioane de romani fac naveta, circa o treime din ei in alt judet decat cel in ... citeste toata stirea