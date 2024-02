Judetul Iasi are cel mai mare procent de tineri sub 19, iar dupa varsta medie suntem pe locul doi la nivel national

Pe baza datelor de la ,,Recensamantul Populatiei si Locuintelor" (RPL) din 2021, unde a fost analizata ponderea tinerilor sub 19 ani din populatia rezidenta a fiecarui judet, Iasul ocupa primul loc in tara (un procent de 26,8%).Pe urmatoarele locuri se situeaza judetele Suceava (26%) si Vaslui (25,7%). La finalul listei aflandu-se Olt (18,6%), Teleorman (18,3%) si Hunedoara (18,2%).Varsta medie in judetul Iasi e cu 3 ani mai mica decat media nationalaAsa cum a precizat sociologul Ciprian ... citește toată știrea