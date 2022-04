Judetul Iasi primeste 11,5 milioane de lei pentru inscrierea proprietatilor in evidentele de cadastru

71 de comune din judetul Iasi, din 72 eligibile, primesc in acest an bani de la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi pentru inscrierea proprietatilor in evidentele de cadastru si carte funciara. Suma totala alocata Iasului, in anul 2022, in cadrul celei de-a opta etape de finantare a Programului national de cadastru si carte funciara (PNCCF), este de 11.495.000 de lei.Deschiderea cartilor funciare este gratuita pentru cetateni, fondurile necesare fiind asigurate din veniturile ... citeste toata stirea