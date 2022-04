Judetul Iasi si-a desemnat castigatorii fazei judetene a Concursului National "Alege! Este dreptul tau!"

Sambata, 26 martie 2022, Inspectoratul Scolar Judetean Iasi, avand ca partener Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorului Iasi, a organizat la Colegiul Economic "Virgil Madgearu" Iasi etapa judeteana a Concursului national pe teme privind protectia consumatorului "Alege! Este dreptul tau!". Aflata la a XVIII-a editie, aceasta competitie al carei scop este educarea si constientizarea tinerilor asupra drepturile pe care le au in calitate de consumatori reprezinta in fiecare an o ... citeste toata stirea