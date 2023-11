Meteorologii au actualizat si prelungit avertizarile cod galben si portocaliu de ninsoare, viscol si vant puternic. Prima avertizare cod galben de vant si ninsori viscolite la munte intra in vigoare vineri la ora 10.00 si va fi valabila pana la ora 18.0.In intervalul mentionat, vantul va avea intensificari in Carpatii Orientali si in Muntii Apuseni cu viteze de 60...80 km/h, iar in zona inalta, rafalele vor depasi 90...100 km/h. Indeosebi in masivele montane din nordul tarii, temporar va ... citeste toata stirea