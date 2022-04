Jumatate dintre iesenii autorecenzati n-au reusit sa completeze formularele

Acestia au apelat la spijin de specialitate * cu 77.600 de autorecenzati, Iasul a coborat un loc in clasamentul general * 48% dintre formulare au fost completate de cei care traiesc in mediul urban, in timp ce 52% dintre repondenti provin din sate si comune * jumatate dintre ieseni care s-au autorecenzat au facut-o pe cont propriuIn perioada 14 martie-4 aprilie 2022, respectiv in primele trei saptamani din etapa de autorecenzare pentru recensamantul populatiei si locuintelor, la nivelul ... citeste toata stirea