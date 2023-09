Lucrarile incepute in primavara acestui an la magazinul Jumbo din Iasi de pe bulevardul Socola, in locul fostei hale Iasitex (Tesatura), se apropie de final.Surse oficiale au precizat pentru "Ziarul de Iasi" ca magazinul se va deschide in cursul lunii viitoare, dupa mai bine de doi ani de cand retailerul de jucarii si decoratiuni interioare din Grecia si-a anuntat investitia in orasul nostru, dar a tot amanat-o. Va fi al 17-lea magazin operational din Romania al retailerului grec.Jumbo este ... citeste toata stirea