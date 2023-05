Un director al Primariei incalca regulamentele de Consiliu Local de ani de zile, iar paznicii obedienti de la Politia Locala fac sluj in fata lui. Adi Cristi, directorul Casei de Cultura "Mihai Ursachi"sfideaza zilnic legea , intrand cu masina personala in Parcul Copou, printre copii si persoane in varsta, pentru a si.o parca in fata biroului. Desi este stiuta practica de "baron cultural " a acestuia, niciunul dintre umilii politisti locali care dau amenzi posesorilor de caini nu a indraznit sa. ... citeste toata stirea