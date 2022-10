Juristii Primariei, pusi sa faca figuratie pentru magariile de la Urbanism: pierd proces dupa proces

Joaca Primariei de-a apararea interesului public in domeniul imobiliar se apropie de sfarsit. Curtea de Apel a respins actiunea municipalitatii prin care aceasta ceruse anularea propriului certificat de atestare, emis in cazul unei constructii ilegale din Moara de Vant.In urma cu 7 ani, SC Vixen SRL obtinuse din partea Primariei autorizarea imprejumuirii unui teren si a construirii a doua locuinte individuale. In decembrie 2019, investitia era gata, iar inspectorii municipalitatii prezenti la ... citeste toata stirea