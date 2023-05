Kaspersky a lansat o actualizare a Kaspersky Interactive Protection Simulation (KIPS) - program de training game-based care prezinta o simulare software a impactului real al malware-ului si al altor atacuri asupra performantei si veniturilor business-ului. KIPS are puterea de a-i determina pe jucatori sa gandeasca strategic, sa anticipeze urmarile unui atac si sa raspunda in consecinta, in limitele de timp si bani. Odata cu actualizarea KIPS online, ... citeste toata stirea