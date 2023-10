Kaspersky a anuntat lansarea unui nou curs de formare online in domeniul securitatii cibernetice pentru directori, Cybersecurity for Executives Online Training, crucial pentru businessurile digitale si antreprenorii de astazi. Instruirea in domeniul securitatii cibernetice este esentiala pentru gestionarea riscurilor, raspunsul la criza, oferind, de asemenea, putere liderilor de business atunci cand iau decizii eficiente, in cunostinta de cauza, in timpul incidentelor de securitate.Cooperarea ... citeste toata stirea