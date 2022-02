Kaufland deschide magazinul din Tatarasi la sfarsitul acestei luni

Supremarketul va fi delimitat de strazile Aurel Vlaicu si IgnatNoul magazin Kaufland din Tatarasi va fi deschis la sfarsitul lunii februarie. Lantul de retail a amplasat un anunt in acest sens la santier, ziua inaugurarii fiind stabilita pentru 24 februarie. Lucrarile la magazin au fost autorizate vara trecuta de catre Primarie, in conditiile in care, anterior, la inceput de an, a avut loc pregatirea terenului. Suprafata desfasurata a supermarketului ajunge la peste 6.500 mp, iar parcarea va ... citeste toata stirea