Kaufland va ridica un centru comercial cu etaj in CUG. Firma lui Fenechiu va termina PUZ-ul anul acesta

Lucrarile de construire a unui supermarket Kaufland in capatul zonei CUG vor incepe anul viitor. Proiectul planului urbanistic aferent centrului comercial a ajuns in ultima etapa de avizare inainte de a fi aprobat in plenul Consiliului Local (CL).In urmatorii ani, Iasul va deveni un punct important pe harta nationala a lantului de retail avand in vedere investitiile preconizate. In primul rand, in zona Metro, Kaufland are deja autorizate lucrarile de construire a celui de-al treilea centru ... citeste toata stirea