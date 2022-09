Kievul acuza ca multi dintre ucrainenii eliberati in schimbul de prizonieri cu Rusia au fost "torturati brutal" in captivitate

Multi dintre ucrainenii predati de catre Moscova Kievului intr-un important schimb de prizonieri de razboi au fost "torturati in mod brutal" in captivitate, acuza un oficial ucrainean de rang inalt, Kirilo Budanov (FOTO), relateaza AFP."Multi dintre ei au fost torturati in mod brutal", a denuntat intr-o conferinta de presa, joi, Kirilo Budanov, insarcinat cu informataiile clasificate la Ministerul ucrainean al Apararii, fara sa prezinte detalii despre natura acestor presupuse torturi.Intre ... citeste toata stirea