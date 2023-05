Exasperat de asteptarea unei autorizatii de construire, un iesean a apelat la instanta pentru a-l obliga pe primar nu sa-i emita actul, ci sa-i plateasca despagubiri. Tentativa a esuat, dar nu pentru ca pretentia ar fi fost inadmisibila, ci pentru ca nu fusese suficient de bine argumentata.Vadim S. demarase procedurile necesare construirii unei case in Rediu. A facut proiectul necesar, studiul geotehnic, cel topografic, a strans avizele necesare, cheltuind in total peste 3.800 de euro. In ... citeste toata stirea