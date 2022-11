L-au condamnat fara sa stie ca e deja dupa gratii

* impricinatul e un infractor prolific, dar a scapat multa vreme de puscarie * prea beat, n-a mai putut participa la un viol * rapirea unei oi si tentativa de furt a unui balot de fan l-au trimis dupa gratii * sentinta data alaltaieri intr-un caz de violare de domiciliu n-are cum sa fie pusa in aplicareLa nici 20 de ani, Andrei Oboroceanu a bagat deja spaima in locuitorii din Belcesti si din comunele din preajma, are la activ destule infractiuni cu violenta, dar, cu toate astea, a izbutit sa ... citeste toata stirea