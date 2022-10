"La 5 ani am fugit de acasa cu satra de tigani. Am fost mereu un spirit liber" - Interviurile FILIT 2022: Radu Tuculescu

Radu Tuculescu este unul dintre cei mai prestigiosi romancieri ai generatiei '80 si un dramaturg roman cunoscut, insa mai mult peste hotarele tarii. Radu Tuculescu este unul dintre cei care au pus bazele Televiziunii Romane de la Cluj, este primul infiintator al unei trupe de pantomima la noi in tara, iar in activitatea sa de jurnalist a realizat reportaje de televiziune in Belgia, Tunisia, Egipt, Spania, Portugalia sau Austria. Bun cunoscator al limbii germane, a initiat colectia "Scriitori ... citeste toata stirea