La 67 de ani, nu a muncit nicio zi, dar are deja 36 de ani "vechime" in penitenciar. Acum a primit o noua condamnare

A ajuns la varsta de 67 de ani si nu a muncit nicio zi in viata ei. In schimb, are 36 de ani "vechime" in penitenciare din Romania si din alte sase state europene. Vineri, ea a primit o noua condamnare, care, prin cumulare, ajunge la patru ani.Este cazul unei femei din Iasi, care a reusit ca, pana la 67 de ani, cand ar fi putut sa fie pensionata, sa traiasca numai din furat. Desi condamnarea de aproape patru ani pronuntata vineri de catre magistratii de la Judecatoria Pascani poate fi atacata ... citește toată știrea