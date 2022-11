La aproape 80 de ani, doi fosti soti cer judecatorilor sa stabileasca regulile de pace dintre ei

Aproape octogenari, doi fosti soti au ajuns sa-si spele rufele inca murdare in fata judecatorilor. Femeia a cerut emiterea unui ordin de protectie impotriva fostului sot, acuzandu-l ca este violent si a amenintat-o cu moartea. La randu-i, barbatul sustine ca, mergand in carje, nu ar fi putut fi violent. Dimpotriva, femeia s-ar fi manifestat in acest mod.Cazul a fost analizat in prima instanta de Judecatoria ieseana. Interpelata de judecatori, Rodica G. a insistat in emiterea ordinului de ... citeste toata stirea