La ArtEast Gallery, despre provocarea NFT-urilor

In lumea artistica actuala, NFT-urile, fetisizate de unii si contestate de altii, sunt o prezenta tot mai familiara. Proaspat deschisa ArtEast Gallery de la Iasi propune comunitatii artistice locale si publicului larg, in parteneriat cu Asociatia pentru Ospitalitate Culturala (AOC) si FabLab, o intalnire pe aceasta tema. Evenimentul va avea loc sambata, 22 ianuarie, la ora 16.00, in spatiul expozitional din Strada Pacurari nr. 108.La ArtEast Talks este invitat Gabi Dumitriu, consultant