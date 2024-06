"La cabine", un spectacol despre partea nevazuta a teatrului

La final de stagiune, artistii Teatrului Luceafarul Iasi ii provoaca pe fanii artei scenice cu un spectacol iesit din obisnuit. Intitulat "La cabine", acesta isi propune sa ii introduca pe spectatori intr-un spatiu teatral altfel inaccesibil, acela unde inainte de fiecare reprezentatie interpretii isi lasa hainele si vietile civile si devin personajele din iluzia teatrala."Deconstruim teatrul in forma lui clasica, in care actorii sunt pe scena, iar spectatorii in sala. Totul se petrece acum ... citește toată știrea