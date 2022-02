La Cotnari, OMUL sfinteste vinul (P)

Daca am invatat ceva din pandemie, dar mai ales din consecintele imediat urmatoare pe care le-a suferit piata muncii, este ca omul reprezinta centrul oricarei organizatii. Alaturi de oameni ne putem adapta vremurilor dificile si putem merge mai departe.Un proiec local ce ne-a atras atentia prin omagiul adus angajatilor, ce au sustinut compania atat in vremurile bune, cat si in vremurile de criza, este cel al companiei Cotnari.Incepand cu finele anului trecut, grupul de firme Cotnari a ... citeste toata stirea