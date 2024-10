La definitivat si la titularizare e mai greu... Noua din zece cadre didactice au obtinut calificative maxime la inspectiile ISJ

Inspectoratul Scolar este multumit de profesorii verificati in timpul inspectiilor la clasa care au avut loc in anul 2023-2024. Aproape 90 la suta au primit calificative maxima.Un raport al Inspectoratului Scolar arata ca 287 de cadre didactice de la 19 discipline sau domenii de studiu au fost evaluate in anul scolar 2023-2024 prin asistenta la orele de curs.Totodata s-au facut verificari privind frecventa elevilor, aplicarea procedurii privind implementarea curriculumului la decizia scolii, ... citește toată știrea