La Family Market Bucium, cei mici vor avea parte de ateliere si spectacole de teatru si magie, inspirate de lumea fascinanta a copilariei. In fiecare weekend, spectacolele pun in scena un univers in care prietenia, solidaritatea si visele creeaza decorul unor povesti nemuritoare.Duminica, 9 iulie 2023, de la ora 11:00, Family Market Bucium ii asteapta pe copii in Auchan, zona Gastro, la Atelierul de Slime cu BOO! Party. Cei mici vor modela cu multa concentrare slime-ul alb sau multicolor, cu ... citeste toata stirea