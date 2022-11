La fiecare persoana diagnosticata cu diabet mai exista un bolnav nediagnosticat. Care sunt semnele de alarma?

Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania (COPAC) si Asociatia Copiilor si Tinerilor cu Diabet ASCOTID atrag atentia asupra faptului ca numarul persoanelor diagnosticate cu diabet este in crestere si ca exista pericolul ca o persoana sa fie diagnosticata cu diabet zaharat de tip 2 in faze tarzii, cand au aparut deja complicatiile. Pe 14 noiembrie este sarbatorita Ziua Mondiala a Diabetului, la Iasi fiind marcata prin iluminarea in albastru a Palatului Culturii pe 13 ... citeste toata stirea