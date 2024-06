"La granita lui Acasa", spectacol in premiera absoluta

Teatrul National "Vasile Alecsandri" Iasi invita publicul vineri, 28 iunie, ora 19:30, la Uzina cu Teatru, la premiera spectacolului "La granita lui Acasa". Scenariul este semnat deSilvia Ghilas, regia apartineluiRadu Ghilas, scenografia lui Catalin Tarziu, video design - Andrei Cozlac, universul sonor - Odry Barca.Productia este realizata in colaborare cu Fundatia The Open Network for Community Development, care este partener in proiectul "Crizele ca oportunitati: catre un nivel de ... citește toată știrea