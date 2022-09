La Iasi, lipsa autostrazii a umplut aeroportul

Cea mai aglomerata aerogara regionala ramane Clujul, in vreme ce Timisoara a inregistrat de la inceputul anului doar trei sferturi din fluxul pasagerilor de la Iasi.Luna august, in care Iasul si-a consolidat pozitia pe locul secund in randul aeroporturilor regionale, a fost prima cu un trafic de pasageri mai mare decat in luna corespunzatoare din 2019, dinaintea pandemiei. Aerogara ieseana a consemnat un nou record de trafic (peste 181 de mii de calatori intr-o singura luna), dar si atingerea ... citeste toata stirea