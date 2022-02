La Iasi, rata de infectare a depasit 20 la mie

Judetul Iasi a raportat duminica 557 de noi cazuri cu coronavirus, cele mai multe din regiunea Moldovei si are o rata de infectare de peste 13 la mie.In municipiul Iasi incidenta cazurilor de infectare se mentine la peste 20 la mie dar a scazut usor fata de ultima raportare, iar in judet, Mironeasa este prima comuna care reintra in zona verde.In zona Metropolitana se detaseaza localitatea Valea Lupului cu o incidenta crescuta - peste 36 de cazuri la mia de locuitori.In aceste conditii, ... citeste toata stirea