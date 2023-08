Cu toate promisiunile administratiei iesene si cu toate articolele din presa care anuntau progrese semnificative pentru construirea noii sali polivalente din Iasi, totul a ramas doar la stadiul de proiect.Semnarea autorizatiei de construire in luna iunie a fost doar o noua doza de speranta desarta pentru publicul iesean pasionat de sport. Mega-proiectul administratiei iesene s-a cufundat iarasi in birocratie, in studii si in eliberari de avize.Nu asta asteptau iesenii!Adevarul doare: in ... citeste toata stirea